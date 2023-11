Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenorul celor de la Oțelul, a pus mana pe lopata și a dat o mana de ajutor suporterilor care au venit sa ajute la deszapezirea stadionului din Galați, plin de zapada cu cateva ore inaintea partidei cu Universitatea Craiova, din runda cu numarul 17 din Superliga. Vremea…

- Inca o etapa in care jucatorii campioanei și vicecampioanei, Farul Constanța și CFR Cluj nu prind loc in echipa ideala a etapei in Superliga. Liga Profesionista de Fotbal a prezentat marți cel mai bun unsprezece a etapei a 16-a, al carei antrenor a fost d

- Petrolul Ploiești a furnizat in etapa a 13-a Superligii supriza rundei, invingand in deplasare pe Universitatea Craiova. Drept rasplata, Liga Profesionista de Fotbal l-a desemnat pe tehnicianul petrolist Florin Pirvu, antrenorul echipei ideale a etapei.

- INTERVIU. Dorinel Munteanu (55 de ani) explica felul cum funcționeaza vestiarului Oțelului și care sunt principalele lucruri pe care le cere fotbaliștilor cu care e sigur ca poate scrie o noua pagina de istorie # Cere un stadion nou la Galați intrucat orașul are nevoie de asta pentru ca traiește mereu…

- Dorinel Munteanu, tehnicianul Oțelului, a vorbit despre triumful galațenilor in fața lui Dinamo, 1-0. Antrenorul nou-promovatei considera ca victoria echipei sale nu poate fi contestata, vorbind apoi despre planurile pe care le-a schițat pentr perioada urmatoare „Exact cum am spus inainte de meci,…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a reacționat dupa ce suporterii au huiduit naționala pe finalul meciului cu Israel, scor 1-1. 49.193 de spectatori, numar oficial, au fost sambata pe Arena Naționala. Pe finalul partidei cu Israel, nemulțumiți de joc, suporterii au huiduit…

- Antrenorul secund al echipei UTA, Sorin Radoi a fost dezamagit dupa ce s-a primit gol in prelungirile meciului cu Sepsi. Tehnicianul a vorbit și despre Mircea Rednic, dar a spus ca ii pare foarte rau și de fanii prezenți la meci.

- Elias Charalambous a avut doar cuvinte de lauda pentru Darius Olaru, dupa ce FCSB a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 3-0. Antrenorul cipriot al ros-albastrilor s-a declarat foarte bucuros de victoria obtinuta de echipa sa, in duelul cu olteni. FCSB va ramane pe primul loc in Liga 1 si…