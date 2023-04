Stiri pe aceeasi tema

- Suporteri echipei Charleroi au aruncat cu sobolani morti catre fanii formatiei Standard Liege, vineri, la meciul din prima liga belgiana disputat pe stadionul Maurice Dufrasne. Nu a fost vorba de unul-doi sobolani, ci de cel putin zece, noteaza RMC Sport, citand un mesaj de pe pagina de Facebook a suporterilor…

- Suporterii echipei spaniole FC Barcelona au scandat numele lui Lionel Messi in minutul 10 al meciului cu Girona (0-0), disputat luni seara in Primera Division, pe fondul zvonurilor tot mai insistente referitoare la o posibila revenire a fotbalistului argentinian pe Camp Nou, la finalul acestui sezon.Fanii…

- O veste teribila a lovit in seara asta pe toți cei care iubesc UTA dar și pe toți cei care l-au cunoscut pe Nicolae Bara,... The post A murit Nicolae Bara! Veste șoc pentru toți fanii echipei UTA appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Fanii lui Eintracht, cunoscuți ca fiind ultrași violenți, au facut prapad in Napoli, au incendiat o mașina de poliție și s-au batut cu forțele de ordine. Deși nu aveau voie sa mearga in deplasare, suporterii lui Eintracht Frankfurt au venit in Italia croiți pe scandal. Fanii lui Eintracht, cunoscuți…

- Peste 600 de suporteri ai echipei Eintrecht Frankfurt au provocat incidente grave miercuri dupa-amiaza la Napoli, fiind implicati peste 800 de politisti locali, inaintea meciului din Liga Campionilor, ce se joaca de la ora 22.00 pe stadionul Diego Armando Maradona. Fanii echipei germane Eintracht Frankfurt…

- Fanii lui FC Argeș nu mai suporta jocul și rezultatele echipei. La partida cu FC Voluntari, incheiata 0-0, au cerut din nou demisia antrenorului Marius Croitoru. Pe finalul meciului in care cele doua echipe nu au aratat mare lucru pe plan ofensiv, suporterii argeșeni care au facut deplasarea la Voluntari…