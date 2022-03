Stiri pe aceeasi tema

- O caricatura in care gura lui Vladimir Putin este inlocuita cu un pișoar a aparut in centrul Clujului pe strada Bolyai.Imagine este extrem de sugestiva și ilustreaza parerea mondiala pe care oamenii o au despre tiranul de la Moscova. Pe frunte este scris ”Don't flush!” (Nu trageți apa!).

- O femeie din Cluj-Napoca a postat pe un grup de Facebook dedica mamelor intamplarea dubioasa prin care a trecut copilul sau ieri. Copilul i-a povestit mamei sale cum vineri, 18 februarie, un barbat cu o punga plina de bauturi energizante i-a oferit lui, si mai multor copii, o doza infasurata cu o bancnota…

- UPDATE -1 Tanara a fost gasita in București, in Gara de Nord, sambata seara. Știrea inițiala, mai jos! La data de 11 februarie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca MICAN ADELA ANDREEA, in varsta de 25 de ani, a plecat voluntar in ziua de 11 februarie, in jurul orelor…

- La data de 11 februarie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca MICAN ADELA ANDREEA, in varsta de 25 de ani, a plecat voluntar in ziua de 11 februarie, in jurul orelor 18.00, pe raza municipiului Cluj-Napoca, fara a reveni la domiciliu. Ultima data tanara a fost vazuta…

- Comisia de Urbanism a Consiliului Județean (CJ) a dat aviz favorabil pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al metroului din Cluj. Problema este lipsa unui studiu de trafic, care sa reglementeze circulația auto pe perioada in care principala a

- Cu ocazia sarbatoririi Nașterii Domnului, jandarmii din cadrul Detașamentului 4 Jandarmi Campeni au pus mana de la mana cu scopul de a aduce puțina lumina in casele celor mai puțin norocoși. Astfel, militarii au cutreierat din comuna in comuna, facand simțita prezența sarbatorilor…

- O mașina care a fugit de un echipaj mixt de jandarmi și polițiști a fost oprita in zona Agro Transilvania, Dezmir, dupa ce a fost folosita arma din dotare. ”Jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca se aflau in echipaj mixt, acordand sprijin polițiștilor din cadrul Secției de Poliție…