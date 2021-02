Suporterii din Romania ar putea reveni in tribune. Ministerul Sportului impreuna cu Ministerul Sanatații pregatesc un ordin comun Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, a declarat in cadrul unei emisiuni TV faptul ca iși dorește ca spectatorii sa poata reveni in tribune in cadrul competițiilor sportive din Romania și a dat de ințeles ca acest lucru se va putea intampla curand. Luni, Eduard Novak a avut, luni, o...