Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor cere de la 'inceputul saptamanii viitoare' tuturor calatorilor straini care intra pe teritoriul american sa prezinte un test negativ la coronavirus realizat cu 24 de ore inaintea imbarcarii, in plus fata de a fi vaccinati, a anuntat joi Casa Alba, transmite AFP. Administratia…

- Germanii ar putea fi obligati in curand sa prezinte un test negativ, dovada vaccinarii sau trecerii prin Covid-19 pentru a calatorii cu mijloacele de transport in comun, autoritatile analizand adoptarea unor masuri drastice pentru a combate noua crestere a cazurilor de imbolnavire, transmite Reuters.

- Serviciul Roman de Informații a raspuns la intrebarile Libertatea și a spus ca peste trei sferturi din angajații activi s-au imunizat prin vaccin și ca promovarea s-a facut in special prin medicii de familie. 77% dintre angajații activi ai SRI s-au vaccinat complet contra COVID pana in prezent, arata…

- Fanii din Peluza Sud Steaua, galerie ce susține CSA Steaua, a postat un comunicat prin care anunța ca nu va partidipa la niciun meci al „militarilor” la care intrarea se va face doar pe baza vaccinului. ...

- Reprezentanții UPG Ploiești le-au cerut studenților sa completeze și sa depuna un formular epidemiologic, odata cu inceperea anului universitar, și a facut publice regulile pe care le vor avea de respectat cei care se vor caza in campusul universitații ploieștene. Formularul epidemiologic…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 (cu cel putin o doza) in Romania a ajuns la aproximativ 33% din populatia eligibila - persoane cu varsta de peste 12 ani, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita. Practic, doar jumatate din pragul de 70%, considerat…

- Olandezii care vor sa mearga la restaurant, evenimente sportive sau spectacole vor fi nevoiti, de sambata, sa prezinte dovada vaccinarii anticoronavirus, a recuperarii dupa COVID-19 sau un rezultat negativ la test, regula care a generat deja controverse in tara, relateaza dpa. In paralel,…

- Weekendul care urmeaza este primul in care se vor organiza nunți dupa masurile prevazute in scenariul roșu, in localitațile unde rata de incidența a depașit 3 la mie. In București, participanții la evenimentele private trebuie sa prezinte certificatul verde, rezultatul unui test sau dovada ca au trecut…