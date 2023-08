Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul a produs surpriza etapei și a invis-o pe Farul intr-un meci thriller la Ploiești! Irobiso a facut-o KO pe campioana in minutul trei al prelungirilor, administrandu-i lui Hagi prima infrangere impotriva „lupilor”. ...

- Primarul municipiului Ioan Turc vrea sa puna un logo cu instituția pe toate mașinile Primariei Bistrița, pentru ca funcționarii care le conduc sa fie recunoscuți prin oraș și sa ii prinda rușinea daca le folosesc in scop personal. Edilul a venit cu o varianta și pentru urmarirea utilajelor instituției.…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine maine mansa secunda din turul intai preliminar al Ligii Campionilor, in deplasare cu Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova.Partida se desfasoara la Tiraspol, de la ora 20.00.In tur, Farul a castigat la Ovidiu cu 1 0.Echipa constanteana este de astazi…

- Astazi, 13 iulie 2023, Teatrul de Stat Constanta organizeaza o conferinta de presa, incepand cu ora 11:00. Evenimentul se va desfasura pe scena Teatrului de Vara Soveja. Conferinta este anuntata in contextul debutului "SEAS ndash; Stagiunea Estivala a Artelor Spectacolului, iulie ndash; august 2023",…

- Rapid s-a intors in țara in urma cantonamentului efectuat in Slovacia, in perioada 26 iunie- 8 iulie. Formația care ar urma sa fie pregatita in noul sezon de Cristiano Bergodi va da piept in prima etapa cu Sepsi Sfantu Gheorghe, vineri 14, iulie de la ora 21:30. Chiar daca a calatorit alaturi de jucatori,…

- In cadrul conferintei de presa bilunare, deputatul Nicolae Roman a facut o serie de declaratii politice, printre care si cea despre “Demnitatea romanilor si problemele actuale!”. La fel, alesul buzoian a raspuns intrebarilor puse de jurnalisti.

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susțin in aceste momente o confeirnța de presa. Precizam ca miercuri, 31 mai, Ursula von der Leyen, impreuna cu Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și…

- Trupele rusesti au reusit sa captureze, in ultimele 5 luni, doar cateva sute de kilometri patrati de teritoriu in Ucraina, iar Moscova a platit un pret enorm, in morti si raniti, pentru aceste castiguri limitate. Ofensiva rusa care a inceput la sfarsitul anului trecut s-a stins in mare parte la cateva…