Fostul international italian Antonio Cassano considera ca antrenorul Carlo Ancelotti are noroc la Real Madrid, subliniind ca nu-si aminteste ca vreun sa fi progresat sub conducerea tehnicianului.

Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a supraviețuit unei alte nopți europene uluitoare pe Bernabeu, dupa ce echipa sa a trecut cu bine de o revenire entuziasmanta a lui Chelsea, pentru a obține un loc in semifinalele Ligii Campionilor, in ciuda unei infrangeri cu 3-2, dupa prelungiri,…

Carlo Ancelotti, antrenorul echipei Real Madrid, a declarat ca prefera sa ramana precaut inaintea meciului cu Chelsea, de marti, din mansa secunda a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, in ciuda faptului ca madrilenii s-au impus in tur, scor 3-1.

Antrenorul italian al Real Madrid, Carlo Ancelotti, s-a asumat in intregime vina pentru esecul suferit in El Clasico, potrivit news.ro.

Francezul Karim Benzema, golgheterul echipei Real Madrid, nu va evolua in marele derby cu FC Barcelona, programata duminica seara pe stadionul Santiago Bernabeu din capitala Spaniei, in cadrul etapa 29-a a campionatului de fotbal al Spaniei, informeaza agentia EFE, citat de Agerpres.

Un copil din Ucraina si unul din Romania au dat lovitura de start a meciului Politehnica Iasi – Astra, care s-a disputat, sambata, in ultima etapa a sezonului regular al Ligii 2, potrivit news.ro.

Conducatorii de la Real Madrid si Paris Saint-Germain nu se afla in relatii prea bune, dupa ce madrilenii au dorit infiintarea Superligii Europene. Acest lucru s-a simtit clar si la mesele oficiale de dinaintea "dublei" din Liga Campionilor, potrivit news.ro.

Tehnicianul italian al echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, si-a laudat jucatorii, in special pe Karim Benzema si pe Luka Modrici, dupa calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, obtinuta in fata PSG, potrivit news.ro.