- Refugiații din Ucraina beneficiaza lunar de un ajutor financiar in suma de 2 200 de lei (circa 100 de euro), pentru fiecare membru al familiei. Ajutorul este acordat de Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) in Republica Moldova, transmite Moldpres. In cadrul unei conferințe de presa, reprezentantul Agenției…

- Razboiul din Ucraina mentine in ceata relatiile Republicii Moldova cu Gazprom. Vicepremierul Andrei Spinu spune ca la ultimele trei scrisori expediate de catre autoritatile de la Chisinau concernului rus, nu a existat niciun raspuns.

- Programul Alimentar Mondial al Națiunilor Unite (PAM) va acorda o a doua runda de ajutor financiar familiilor din Chișinau care gazduiesc refugiați din Ucraina, pentru a le ajuta la reducerea poverii costurilor suplimentare legate de produse alimentare și alte nevoi esențiale.

- Lunea trecuta, din cele sub 3.000 de persoane care au intrat in Romania prin Vama Sculeni, 182 erau ucraineni. Tot atunci, prin Punctul de Trecere a Frontierei Iasi-Feroviar au mai ajuns inca trei ucraineni. Trei, dintr-un total de 170 de persoane, din cinci trenuri. Marti, erau ocupate 466 din totalul…

- PreședintA Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut simbata o intrevedere cu o delegație a Congresului SUA, aflata in vizita de lucru la Chișinau. In cadrul discuției au fost abordate subiecte referitoare la evoluțiile de securitate din țara și din regiune, impactul economic major al razboiului din Ucraina…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a intalnit, la sediul MAI, cu omologul sau din Republica Moldova, Ana Revenco, context in care au discutat, printre altele, despre managementul eficient al crizei refugiatilor generate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Potrivit unui comunicat al MAI,…

- Peste 200 de profesori si cercetatori din Romania, Republica Moldova si Ucraina vor participa la cea de-a IV-a editie a Conferintei Nationale a Comunitatii ''Educatie pentru Stiinta'', ce se va desfasura in perioada 28 - 30 aprilie, la Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava (USV). Fii…

- Ambasada Rusiei in Republica Moldova a publicat o „declarație urgenta a Sediului de coordonare interdepartamentala al Federației Ruse pentru raspuns umanitar”. Potrivit acesteia „autoritațile de la Moscova dețin informațiile fiabile despre faptul ca regimul de la Kiev, cu sprijinul mai multor țari occidentale,…