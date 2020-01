Stiri pe aceeasi tema

- "Ministerul Sanatatii a decis masuri suplimentare pentru prevenirea, limitarea si tratarea imbolnavirilor prin gripa. Astfel, a fost organizata o colaborare interdisciplinara cu Institutele de Boli Cardiovasculare din Bucuresti, Cluj Napoca, Tg Mures, Timisoara, dar si cu Spitalul Polisano din Sibiu…

- Ministerul Sanatatii a decis masuri suplimentare pentru prevenirea, limitarea si tratarea imbolnavirilor prin gripa.Astfel, a fost organizata o colaborare interdisciplinara cu Institutele de Boli Cardiovasculare din Bucuresti, Cluj Napoca, Tg Mures, Timisoara, dar si cu Spitalul Polisano din Sibiu pentru…

- FOTO – Arhiva Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a aprobat suplimentarea cu inca 35.000 a numarului de doze de vaccin antigripal pentru campania de vaccinare a persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire, anunta, vineri, Ministerul Sanatatii (MS), potrivit Mediafax. Ministerul Sanatatii a decis masuri…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a aprobat suplimentarea cu inca 35.000 a numarului de doze de vaccin antigripal pentru campania de vaccinare a persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire. Ministerul Sanatatii a decis și unele masuri suplimentare pentru prevenirea, limitarea si tratarea imbolnavirilor…

- Prima procedura din acest an de implantare a unui stent-graft a avut loc la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Pacientul in varsta de 56 de ani a fost diagnosticat cu anevrism de aorta abdominala ... The post Intervenție reușita la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara appeared…

- "Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara este un centru medical modern, performant, dezvoltat cu sprijinul Guvernului PSD. Astazi am discutat cu medicii de aici despre situația sistemului de sanatate din țara noastra, precum și despre evoluțiile din ultimii ani. Creșterea salariilor personalului…

- Protestatarii sunt in zona Palatului Administrativ. Aceștia scandeaza in cor ”Mincinoasa, mincinoasa”. Viorica Dancila, premierul demis al Romaniei, va avea o intalnire cu autoritațile și va susține o conferința de presa in aceasta dimineața la Consiliul Județean Timiș. Este de așteptat,…

- Doctorul Constantin Luca, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara, spune ca in urbea de pe Bega se va face transplant cardiac, in viitorul apropiat. Medici specialiști sunt, aparatura acum se pregatește. The post Doctorul Constantin Luca: „Vrem sa facem transplant cardiac la Timișoara”…