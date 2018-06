Suplimente salariale pentru angajaţii a trei direcţii municipale din Chişinău Angajati a trei directii din administratia municipala Chisinau, in total circa 2.500 de persoane, vor primi suplimente la salarii incepand cu 1 iulie si pana pe 31 decembrie anul curent. O decizie in acest sens a fost adoptata prin vot unanim, astazi, de catre consilierii municipali, informeaza IPN. Banii pentru suplimente provin din contul economiilor operate de directiile vizate. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu fata acoperita si inarmat cu un cutit a amenintat, luni, angajatii unei banci din Cluj-Napoca si a sustras o suma de bani, dupa care a fugit. Barbatul este cautat de politisti.

- Sefa internatului unui liceu din Capitala este cercetata penal de CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de abuz de serviciu. Aceasta este banuita ca si-ar fi insusit, integral sau partial, banii de pe cardurile salariale ale mai multor angajati si pseudo-angajati ai institutiei.

- Angajatii din sectorul sanatate si asistenta sociala au avut in luna aprilie un salariu mediu net de 3.486 de lei pe luna, in crestere cu 30% fata de perioada similara din 2017, arata datele ...

- Infirmierele, brancardierii și alți angajați din Spitalul Județean Buzau, care in luna aprilie, s-au trezit cu salarii dimunuate, iși vor recupera banii. Este vorba de 330 de salariați care au plecat acasa cu mai puțini bani, dar care vor primi in schimb ceea ce au pierdut, sub forma unor stimulente. …

- Guvernul intentioneaza sa rezolve problemele salariale din domeniul sanitar Foto: gov.ro Guvernul ar putea sa discute în sedinta din aceasta saptamâna doua acte normative care sa rezolve problemele salariale din domeniul sanitar. La negocierile de saptamâna trecuta cu sindicatele…

- Candidatul DA la Primaria Capitalei refuza sa spuna daca a achitat impozitele pentru cele 200 de mii de euro, pe care le-a primit in perioada 2009-2013. Totodata, Nastase nu a raspuns daca a trecut pe numele sau casa de lux din municipiul Chisinau.

- Consilierul PNL Ciprian Ciucu a reactionat, miercuri, la atacul lansat de Gabriela Firea, potrivit caruia unul dintre motivele pentru care strazile Bucurestiului sunt pline de gropi ar fi ca proiectele PMB sunt blocate de consilierii PNL. In replica, Ciucu a anuntat ca „Administratia Strazilor” este…

- Banii primiți inainte de sarbatori prind foarte bine, insa nu toți bugetarii iși vor umple buzunarele pana la Paști. Astfel, intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie, norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aprox. 960 de lei pentru polițiști și militari și 750 de lei pentru…