- Numarul turistilor care profita de vacanta si care aleg sa calatoreasca cu trenul este in continua crestere.In aceste conditii, conducerea CFR Calatori a decis ca incepand de astazi, 5 iulie 2024, sa suplimenteze capacitatea de transport cu inca 3000 locuri pe zi, astfel ca vor fi puse la dispozitia…

- Un peisaj inedit a incantat privirile turiștilor in sudul litoralului romanesc, unde apa Marii Negre a capatat o nuanța turcoaz. Aceasta spectaculoasa culoare a apei a fost vizibila in special in zona Costinești-23 August, unde malul este mai abrupt. Specialiștii explica fenomenul prin dezvoltarea…

- Multi romani au ales sa petreaca aceste zile de sarbatoare la malul marii. In statiunile din sud, la Vama Veche si Costinesti, petrecerile pe plaja au inceput deja, mai ales ca a iesit soarele. In Mamaia Nord, mii de tineri din tara si din strainatate au venit pentru festivalul de muzica electronica…

- CFR Calatori asigura un program de transport special in minivacanta de 1 Mai si Paste. In perioada minivacantei 30 aprilie/1 mai – 6/7 mai 2024, pasagerii au in plus fata de trenurile existente in programul obisnuit de circulatie mai multe legaturi spre Constanta si statiunile de pe litoral, inclusiv…

- La data de 26 aprilie 2024, politistii Serviciului Siguranta Scolara si Prevenirea Criminalitatii, impreuna cu politisti din cadrul Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii, s au aflat in mijlocul tinerilor prezenti la evenimentele muzical artistice ce au loc in aceasta perioada in statiunea…

- Selly a lansat pe 22 aprilie filmul cu influenceri Buzz House: The Movie. La avanpremiera au venit o mulțime de vedete, iar la finalul serii, vedeta a anunțat ca Travis Scott vine la festivalul Beach Please! de la Costinești, care va avea loc intre 10 și 14 iulie. Evenimentul de lansare a filmului a…

- Beach Please! este cel mai așteptat festivalul de la malul marii, iar Travis Scott este unul dintre artiștii care vor canta in acest an pe scena de la Costinești. Va fi pentru prima data in Romania. Pe cat de apreciat este in lumea intreaga, pe atat de multe controverse a starnit, asta dupa ce sute…

- „Un obiect metalic sferic ce ar semana cu o mina marina” a fost descoperit luni dimineața de polițiștii de Frontiera pe bratul Chilia Veche. MApN a trimis in zona scafandri specializați pentru a identifica obiectul, iar perimetrul este monitorizat pana la sosirea specialistilor, anunța ISU Tulcea, citat…