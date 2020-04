Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul a decis ca, incepand cu 7 aprilie, 1.868 de persoane din cadrul unitaților Aparatului central al MAI și al unor structuri aflate in subordinea acestuia, sa fie delegate sau detașate, dupa caz, la Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, respectiv la inspectoratele de poliție…

- Datele oficiale din Spania arata ca aproape 900.000 de persoane și-au pierdut locurile de munca din 12 martie, cand țara a adoptat masuri de carantinare și blocare a unor activitați, din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit Reuters. Din cele 898.822 de cazuri, peste jumatate se refera la contracte…

- Informații de ultima ora despre starea polițiștilor de la Secția 19 din București. In total, 25 de polițiști de la Secția 19 din București vor intra in izolare, dupa ce trei dintrei ei au intrat in contact cu un coleg dintr-o alta structura a Ministerului de Interne, care a fost confirmat pozitiv…

- Sase barbati au fost retinuti de politisti intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de santaj, instigare la distrugere, distrugere si furt, informeaza Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).Politisti din Bucuresti si Teleorman, sub supravegherea Parchetului de…

- Un barbat a fost gasit mort intr-o camera de hotel din București, surse spun ca ar fi vorba despre hotelul Ambasador. Conform primelor informații, acesta s-ar fi sinucis, intrucat ar fi gasit langa barbat mai multe flacoane cu medicamente și un bilet de adio, "La data de 29 februarie a.c., prin apel…

- Un barbat, pacient la Spitalul 'Matei Bals' de Boli Infectioase din Bucuresti, a parasit, duminica, unitatea medicala fara incuviintare, el fiind ulterior localizat la o adresa din capitala si tinut sub supraveghere, informeaza Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).…

- Trei barbati suspectati ca, in vara anului 2018, au provocat distrugeri autoturismului cu care se deplasau alti doi, in Capitala, in urma unui conflict mai vechi, au fost prinsi de politisti. Ei sunt cercetati sub control judiciar pentru amenintare si distrugere, potrivit news.ro.Politisti…