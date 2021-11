Suplimentăm vitamina D iarna? Vitamina D a fost descoperita in 1920 și a reprezentat raspunsul cautat indelung pentru prevenirea și tratarea rahitismului, o boala dureroasa a oaselor ce se manifesta in copilarie. In decursul a unui deceniu de la acest moment, suplimentarea dietei cu vitamina D a condus la dispariția aproape completa a rahitismului. Rezultatele spectaculoase au incurajat continuarea cercetarilor realizate asupra acestei vitamine. Se publica in mod constant informații despre riscurile deficienței de vitamina D sau despre un potențial rol al vitaminei in prevenirea bolilor, cum ar fi cancerul de san, scleroza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

