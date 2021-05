Stiri pe aceeasi tema

Brad Pitt a primit custodia comuna a copiilor sai cu Angelina Jolie, dupa mai multe luni de proces. Brad Pitt si Angelina Jolie sunt parintii lui Pax, 17 ani, Zahara, 16 ani, Shiloh, 14 ani si gemenii Vivienne si Knox ,cu varsta de 12 ani. Pentru ca Maddox are deja 19 ani, nu este supus...

- Fiul cel mare a lui Brad Pitt și Angelinei Jolie, Maddox, a ales sa depuna marturie in instanța impotriva tatalui sau, Brad Pitt, pe care vrea sa il scoata și din numele sau legal. Angelina Jolie și Brad Pitt, care au decis sa depuna cerere de divorț dupa o casatorie de doi ani, sunt inca implicați...…