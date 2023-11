Continuarea supersuccesului Wednesday nu va mai fi filmata in Romania! Producția de televiziune ce a batut recordul de popularitate Netflix, la seriale in limba engleza, și care a adus beneficii de imagine enorme Romaniei aratand cat de spectaculoasa este țara prin filmele americane, se muta, cel ai probabil, in Irlanda. Primul sezon Wednesday (care continua aventurile popularei famii ”de groaza” Addams) și in care joaca Catherine Zeta-Jones, Christina Ricci și Luis Guzman, a fost filmat in București (Gradina Botanica, Casa Monteoru, și Universitatea Politehnica) pe platoul de la Buftea, Sinaia…