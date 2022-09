Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai intrebat vreodata de ce este mai bine sa mananci mamaliga in loc de paine și ce efecte miraculoase are acest preparat tradițional romanesc asupra organismului uman?! Ei bine, ar trebui sa știi ca mamaliga are o gramada de beneficii asupra sanatații. Inlocuiește cu succes painea la cele mai multe…

- Drama „Acolo unde canta racii/ Where the Crawdads Sing”, regizata de Olivia Newman, cu Daisy Edgar-Jones si Garret Dillahunt in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, generand venituri de 503.688 de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Preturile pentru cazare, masa, dar si transport au fost marite anul acesta. Din acest motiv, unii romani nu au ajuns pana acum la mare, așadar de abia acum a inceput adevaratul sezon estival. Majoritatea patronilor au scazut prețurile, așadar o noapte de cazare pe litoralul romanesc costa acum mai puțin.

- An sabatic pentru profesorii din invațamantul romanesc: Cum ar putea aceștia sa stea un an acasa fara sa-și piarda locul de munca An sabatic pentru profesorii din invațamantul romanesc: Cum ar putea aceștia sa stea un an acasa fara sa-și piarda locul de munca Un nou proiect de lege ar putea permite…

- O inregistrare video aparuta, ieri, pe retelele de socializare arata ca soldatii ucraineni au primit obuze fabricate in anul 2022 de Romarm, desi autoritatile centrale de la Bucuresti evita sa precizeze in ce mod tara noastra a sprijinit Ucraina cu echipamente si tehnica militara. Administratorii contului…

- Patru romani au murit intr-un accident rutier in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, langa Veliko Tirnovo, in Bulgaria, in noapte de vineri spre sambata. La bord se aflau 25 de pasageri, dintre care 7 cetațeni turci, iar restul romani.

- Stațiunile de pe litoralul romanesc incep sa se dezvolte, cel puțin imobiliar vorbind. Pana de curand Mamaia era aleasa de antreprenori, construindu-se aici hoteluri sau complexuri rezidențiale. Dar anul 2022 aduce o mare surpriza pentru toata lumea. Decalrata in 2018 de interes național, stațiunea…

- Ziua de 24 iunie, incepand cu acest an, este oficial „Ziua iei”, legea care instituie aceasta prevedere fiind promulgata de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, chiar saptamana aceasta. Președintele PNL Argeș, Alina Gorghiu, insoțita de o delegație a Femeilor Liberale, a sarbatorit astazi ”Ziua…