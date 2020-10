Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Școlile in care amenajate secții de votare, INCHISE in perioada 25-29 septembrie: Decizie CNSU Decizie de ultima ora Comitetului Național pentru Situații de Urgența privind cursurile elevilor de alegerile locale. Elevii vor invața on-line in perioada 25-29 septembrie, a decis Comitetul…

- Unitațile de invațamant care gazduiesc secții de votare vor fi inchise pentru activitate școlara, de vineri, 25 septembrie pana marți, 29 septembrie, pentru pregatirea și desfașurarea alegerilor. In primele doua zile din saptamana viitoare se va face dezinfectarea spațiilor in care s-a desfașurat procesul…

- Urmeaza cel puțin șase date importante, pana la finalul lunii octombrie, care, pe langa semnificațiile religioase, aduc in atenție tradiții o obiceiuri interesante. Vezi și Tradiții, superstiții și obiceiuri de toamna 2020. Sarbatorile lunilor septembrie, octombrie și noiembrie 14 septembrie – Inalțarea…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| Mihail David, USR PLUS Alba: Aiudul are nevoie de un nou primar Toamna se numara bobocii, iar anul acesta se fac socotelile aleșilor cu cei care i-au votat. Deși nu doar perioada campaniilor electorale ar trebui sa fie despre menținerea unui contact permanent și…

- Noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației sunt disponibile de marți, 1 septembrie, in cadrul Programului Tezaur, anunța ANAF. Acestea au maturitați de 1, 2 și 3 ani. Aceste emisiuni reprezinta o alternativa de economisire pentru romani, avand in vedere ca veniturile provenind din…

- Peste 70 de posturi pe perioada nedeterminata au fost repartizate in Alba, in urma ședințelor de saptamana trecuta. Majoritatea sunt pentru educatoare și invațatori. AICI, lista posturilor repartizate pana in 19 august in județul Alba, pe perioada nedeterminata. Un numar de 72 de profesori din Alba…

- Multe industrii sunt in continuare inchise sau iși desfașoara activitatea cu restricții din cauza masurilor impuse de autoritați pentru a limita raspandirea COVID-19. Iar afacerile inchise au efect de domino asupra altor ramuri economice. Efectele pe care le vedem acum sunt doar o mica parte din ceea…

- „Cel mai bun scenariu” pentru inceperea noului an școlar va fi acela in care o parte a elevilor vor fi la școala, iar ceilalți vor urma cursurile online, afirma ministrul Educației, Monica Anisie. Ea spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna, in contextul pandemiei de…