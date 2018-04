Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi de Pasti, exista obiceiul de a se purta haine noi sau macar un articol vestimentar nou. Atat in semn de respect pentru sarbatoare, cat si pentru ca semnifica primenirea trupului si a sufletului.

- In Noaptea de Inviere vor fi intre 4 si 9 grade Celisius in majoritatea regiunilor din tara, insa nu va ploua, au anuntat metorologii. In prima zi de Paste vor fi in medie 19-20 de grade, iar luni va fi ...

- Sarbatorile pascale sunt motiv de sarbatoare și pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, au ajuns in spatele gratiilor. Libertatea va prezinta in exclusivitate meniul de Paște al deținuților de la Penitenciarul ”Jilava”. Ca in fiecare an, deținuții din pușcariile de pe teritoriul Romaniei se pregatesc…

- Traditia spune ca ouale de Paste se vopsesc in Joia Mare, pentru ca astfel nu se strica tot anul. Plantele ne ofera materia prima pentru colorarea oualor, fie ca este vorba despre flori, frunze sau radacini. Rosu - cu foi de ceapa Foile...

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de Paste la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde au fost si la Inviere. Seful statului a spus doar ”Adevarat a Inviat”, raspunzand urarii ”Hristos a Inviat”, transmisa de jurnalisti.Seful statului…

- Credinciosii catolici, reformati si evanghelici sarbatoresc duminica Pastile, cu o saptamana mai devreme decat credinciosii ortodocsi. Cea mai mare sarbatoare a crestinatatii va umple bisericile catolice, evanghelice sau reformate, Slujba de Inviere avand loc in seara zilei de sambata. Credincioșii…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat modificarea Codului Muncii care prevede ca Vinerea Mare devine zi nelucratoare. Proiectul a fost depus de UDMR și susținut de toate celelalte formațiuni politice. Romanii se vor putea bucura de o mini-vacanța de Paște. Administrația Prezidențiala a anunțat ca…

- Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste. Suntem printre europenii care dau foarte mulți bani pe mancare. Asa se explica și avalansa de magazine din zona de retail alimentar. Vestea proasta este ca anul acesta vom cheltui și mai mult pentru produsele de baza.