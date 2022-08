Stiri pe aceeasi tema

- 15 august: Adormirea Maicii Domnului. Semnificațiile zilei de Sfanta Maria Mare. Tradiții și superstiții Adormirea Maicii Domnului este cea mai mare sarbatoare creștina a verii. Creștinii din toata lumea marcheaza trecerea Fecioarei Maria in Imparația Cerurilor. Dupa Invierea lui Hristos, Inaltarea…

- Papa Francisc s-a intalnit, vineri, cu mitropolitul Antonie, al doilea cel mai puternic lider al Bisericii Ortodoxe Ruse, inainte de un summit asteptat luna viitoare cu patriarhul rus Chiril, un sustinator al razboiului din Ucraina, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sfantul Ilie, aducatorul de ploi si furtuni. Ce tradiții și superstiții sunt legate de sarbatoarea din 20 iulie Sfantul Ilie, sarbatorit in 20 iulie, este cunoscut ca un mare facator de minuni și aducator de ploi in vreme secetoasa. Se spune ca a primit de la Dumnezeu darul de a deschide și inchide…

- Astazi a avut loc o acțiune de comemorare a eroilor neamului ce-și dorm somnul de veci in Cimitirul ortodox din Tiream, in curtea bisericii romano-catolice Tiream și in curtea bisericii ortodoxe. Comemorarea se inscrie in ” PROGRAMUL COMEMORAREA EROILOR NEAMULUI IN JUDEȚUL SATU MARE” . La inițiativa…

- Duminica, 12 iunie a.c., in prima zi de Rusalii, parintele Valentin Cosneanu a fost instalat preot paroh la Biserica Ortodoxa „Sfantul Prooroc Ilie Tezviteanul” din localitatea Zabala, dupa ce timp de șapte ani a slujit la Parohia Ortodoxa „Sfantul Ioan Botezatorul” din Ojdula. Despre acest important…

- Duminica, 12 iunie 2022, sunt Rusaliile, sarbatoare extrem de importanta pentru creștinii ortodocși, care continua și luni, 13 iunie 2021, zi libera legal. Pogorarea Sfantului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) este marcata intotdeauna in a opta duminica dupa Paști, iar Biserica Ortodoxa celebreaza persoana…

- SARBATOARE… Pe 2 iunie, creștinii sarbatoresc Inaltarea Domnului. Salutul credincioșilor se schimba in „Hristos S-a Inalțat”, respectiv „Adevarat S-a Inalțat” din ziua Inalțarii și pana la Rusalii. In țara noastra se serbeaza și Ziua Eroilor, din mai 1920. In popor, aceasta mare zi mai este cunoscuta…