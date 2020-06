Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se pregateste sa primeasca, luni, primii sai turisti straini, pentru prima data de la introducerea carantinei in martie din cauza pandemiei de Covid-19, insa zborurile cu pasageri proveniti din Marea Britanie nu vor fi autorizate, au anuntat vineri Ministerele Turismului si Sanatatii din Grecia,…

- Credincioșii ortodocsi și cei greco-catolici sarbatoresc, maine, Pogorarea Duhului Sfant sau Rusaliile, un praznic cu data mobila, celebrat in fiecare an la 50 de zile dupa Sfintele Pasti. Supranumita a Cincizecimii, Duminica Rusaliilor face trimitere la Vechiul ... The post Pogorarea Duhului Sfant.…

- In luna lui Cireșar incepe postul Sfinților Petru și Pavel, perioada deosebit de importanta pentru toți creștinii. Tot in aceasta luna o vom praznui și pe Sfinta Fericita Agafia de la Cușelauca. Afla mai jos care sint cele mai importante sarbatori din luna iunie, potrivit sputnik.md. In luna iunie se…

- In plina pandemie de COVID-19, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, continua sa impartașeasca enoriașii cu aceeași lingurița. Ultima oara marți seara, la a doua slujba de Inviere pe care a oficiat-o anul acesta, la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Credincioșii il susțin intru totul pe…

- La malul marii, sute de oameni s-au adunat ieri, la miezul nopții, pentru a primi lumina Invierii, de data asta in curtea bisericii. In ciuda criticilor cu privire la decizia de a ține din nou slujba de Inviere, la o luna și jumatate de la Paști, IPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, s-a plimbat de…

- De pe 15 mai, Romania este in stare de alerta, iar bisericile au reluat slujbele, cu obligația de a respecta masurile de distanțare sociala. Dupa doua luni de stare de urgența, bisericile au fost deschise. Credincioșii au voie sa participe la slujbe doar in aer liber, trebuie sa respecte masurile de…

- Arhiepiscopia Tomisului face precizari despre episodul de la slujba cu IPS Teodosie, dupa ce o femeie l-a deranjat pe parinte minute intregi. Femeia s-a invartit minute in șir, fara vreo explicație, scrie ziarul Ziua de Constanța.Update 13:53: ”Noi nu am vrut sa intervenim. Ne-am dat seama ca avem de-a…

- Luni, in a doua zi de Paște, incepe Saptamana Luminata. Credincioșii se saluta cu „Hristos a Inviat!” și raspund cu „Adevarat a Inviat!”, timp de 40 de zile, pana la Inalțare. In biserici se oficiaza aceeași slujba care a avut loc in noaptea Invierii și Sfanta Liturghie. Prin Invierea Domnului Iisus…