Stiri pe aceeasi tema

- Slujba din Duminica Floriilor de la Catedrala patriarhala va avea loc anul acesta in condiții speciale. Se va ține cont de respectarea regulilor sanitare in vigoare. Patriarhia Romana anunța ca evenimentele liturgice prilejuite de sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile) din acest an se…

- Patriarhia Romana a anunțat ca evenimentele liturgice prilejuite de sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile) din acest an se vor desfașura cu respectarea regulilor sanitare in vigoare.&n...

- Patriarhia Romana anunța ca evenimentele liturgice prilejuite de sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile) din acest an se vor desfașura cu respectarea regulilor sanitare in vigoare, conform urmatorului program: Incepand cu ora 08.30 se va oficia slujba de binecuvantare a ramurilor…

- Florii 2021. Floriile sau Duminica Stalpilor este cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele. Aceasta marcheaza intrarea Domnului Iisus Hristos in Ierusalim și, totodata, in aceasta zi se sarbatoresc și cei cu nume de flori. Cand pica Floriile anul acesta.Florii 2021. Cand pica, anul acesta,…

- Floriile sau Duminica Floriiloe se sarbatoresc intotdeauna cu o saptamana inaintea Paștelui și marcheaza intrarea Domnului in Ierusalim, pe un asin, intampinat cu flori, cu ramuri de maslin si de finic. Vezi cand sunt Floriile in 2021. Cuprins: Cand sunt Floriile in 2021 Ce se face de Florii Ce nume…

- Presedintele Klaus Iohannis a sarbatorit Floriile catolice acasa, la Sibiu. Ca in fiecare an, șeful statului a participat, alaturi de sotia sa, la slujba de Florii oficiata la biserica romano-catolica din Piata Mare. La iesirea de la slujba, Carmen Iohannis a fost suprinsa tinand in mana cateva crenguțe…

- Catolicii celebreaza Duminica Floriilor. Ce semnificație are aceasta sarbatoare Credinciosii catolici sarbatoresc, astazi, 28.03.2021, Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim…

- Credinciosii catolici sarbatoresc, duminica, Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. "In mod traditional, in Duminica Floriilor, Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti organiza o procesiune…