Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca gradinile sunt deja in mare parte ofilite, lucrarile din sezonul de toamna sunt deosebit de importante. Playtech Știri iți explica tot ce trebuie sa știi despre o planta ce poate fi pusa in pamant pana la final de octombrie. Poți sa o recoltezi ani de zile la rand și nu necesita multa ingrijire.…

- Un barbat a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, dupa ce a trimis acasa, in Bistrița-Nasaud, un pachet cu „biscuiți”. In pachetul care cantarea 5,5 kilograme se aflau, insa droguri. Romanul stabilit in Spania a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, dupa ce a trimis rudelor din Bistrița-Nasaud, prin…

- Au aparut clienții care nu platesc, atrag atenția inspectorii OPC. Tot mai mulți consumatori din Romania ajung sa faca reclamații fie doar și pentru o masa gratuita in oraș, spun specialiștii. Așa se face ca, in ultimii ani, mulți dintre ei au reclamat calitatea preparatelor din restaurante. Doar ca,…

- Constructorul care deruleaza lucrarile de modernizare a Transalpinei de Apuseni, drumul spectaculos de aproape 80 de kilometri din Alba, din sudul Munților Apuseni, a inceput asfaltarea lotului 2.

- Corpul A al Liceului Agricol de pe Calea Aradului revine din nou in administrarea și patrimoniul Timișoarei. Cladirea urmeaza sa fie reabilitata, dupa ce ani de zile nu a fost folosita, și inclusa din nou in circuitul educațional. Imobilul a trecut pe la Inspectoratul Școlar Județean Timiș, a revenit…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 107M , derulate de Consiliul Județean Cluj in cadrul unui proiect cu finanțare europeana, au depașit stadiul fizic de 60%. Acestea vizeaza un sector in lungime de 42 de kilometri și traverseaza localitațile Luna de Sus, Vlaha, Savadisla,…

- Șoferii din Romania nu au astazi parte de vești prea bune in privința combustibilului. Concret, in timp ce benzina stagneaza, prețul la motorina crește de la o zi la alta tot mai mult. Cat costa carburantul astazi, 30 august 2023, la stațiile de alimentare cu combustibil din țara.

- GOSPODARI… Maine, 23 august, edilii municipiului Huși declanșeaza cu mult curaj lupta contra țanțarilor! Practic, in prag de toamna, dupa ce luni la rand suparatoarele insecte au zburdat in voie prin oraș și i-au ințepat pe localnici, iata ca aleșii s-au gandit ca trebuie sa faca dezinsecție, nu neaparat…