- Ziua de 30 noiembrie, cand este sarbatorit Sfantul Andrei, este una speciala pentru credincioșii ortodocși. Noaptea Sfantului Andrei ezte o noaptea considerata magica de catre enoriași, in care spiritele rele circula in libertate printre pamanteni. In noaptea in care se sarbatorește Sfantul Andrei,…

- In fiecare an, pe 30 noiembrie, crediocioșii ortodocși il praznuiesc pe Sfantul Andrei. Noaptea din ajun este asociata cu obiceiuri precrestine, precum aparitia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului si a vremii.

- Mai sunt doar doua zile pana la deschiderea Targului de Craciun Pitești! Sarbatoarea care deschide sezonul de iarna – Sfantul Andrei – este marcata, in mod festiv, la Pitești, de bucuria deschiderii oficiale a Targului de Craciun. Miercuri, la ora 18:00, in Piața Primariei, vor fi aprinse și luminițele…

- Puțina lume știe ca pe 24 noiembrie, calendarul popular marcheaza „Climata Vantului”, o sarbatoare cu puternic caracter meteorologic. In lumea satului exista și superstiții legate de aceasta zi.

- Halloween: sarbatoarea de la sfarșitul lunii octombrie. Semnificații, superstiții, tradiții din diferite colțuri ale lumii Halloween este una din sarbatorile cele mai populare in SUA, alaturi de Craciun si de Ziua Recunostintei. A fost preluata in timp de multe popoare din lumea occidentala. La origine,…

- Pe 14 octombrie, creștin-ortodocșii o praznuiesc pe Sfanta Parascheva. Sarbatoarea religioasa este un reper important și in calendarul popular, nu doar in cel bisericesc. De ea sunt legate cateva obiceiuri și superstiții.

- Creștinii ortodocși sarbatoresc sambata, 1 octombrie, Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului. Tradiția din popor spune ca azi nu se tunde parul și se servesc placinte de post cu mere sau dovleci. Sarbatoarea are loc in amintirea unei minuni intamplate in Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne…

- Inauntrul tau este o adevarata lume. Cu mici cladiri care au camere in care pui la pastrare amintiri, cu drumuri pe care gandurile circula libere, depașind uneori viteza legala sau deplasandu-se mai lent pana ajung sa fie claxonate din spate de alte ganduri. Cu poduri de legatura catre alți oameni,…