Superstiții de revelion. Ce să faci să-ți meargă bine tot anul Oamenii din intreaga lume au adoptat mai multe obiceiuri pe care le practica in prag de an nou si despre care cred ca le vor purta noroc. Una dintre cele mai cunoscute superstiții spune ca prima persoana care va trece pragul casei in prima zi a Noului An iți va influența anul care tocmai a … Post-ul Superstiții de revelion. Ce sa faci sa-ți mearga bine tot anul apare prima data in Stiri din Mures... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

