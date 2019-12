Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 4.200 de politisti de frontiera vor desfasura, zilnic, activitati de supraveghere si control la frontiera in perioada minivacantei de Craciun, informeaza, marti, IGPF. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in aceasta perioada, la nivelul Politiei de Frontiera Romane au fost dispuse…

- Deși mai este puțin pana la Craciun, perioada in care fiecare persoana trebuie sa se bucure, in sanul familiei, de timp alaturi de cei dragi și de cadouri, Simona Gherghe nu se bucura de aceasta perioada așa cum ar fi vrut. Vedeta le-a marturisit fanilor ca, din cauza cumparaturilor facute pe ultima…

- In perioada 10 - 22 decembrie, pasionatii de istorie si etnografie vor putea afle traditiile ceangailor, istoria locala a Brasovului sau sa cumpere decoratiuni traditionale de Craciun! Timp de doua saptamani, Muzeul de Etnografie Brasov organiza mai multe evenimente prin care va promova…

- Cauti sa slabesti cateva kilograme pentru a arata perfect in tinuta de Craciun sau de Revelion? Poti profita de perioada postului pentru a urma o dieta bazata pe supe din legume, cu un sporit aport de vitamine si nutrienti benefici pentru organism.

- Primaria municipiului Zalau, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistica organizeaza in perioada 15-31 decembrie 2019, un Targ de Craciun in parcarea centrului comercial Zalau Value Centre. Pentru ocuparea celor zece casuțe inchiriate de Primaria municipiului Zalau pentru perioada respectiva,…

- Targul de Craciun 2019 se va desfasura in Piata Libertatii in perioada 30 noiembrie-12 ianuarie 2020. In cadrul targului vor fi desfasurate activitati de alimentatie publica, artizanat, dar si activitati cu produse industriale de sezon, si altele. Tot aici se va instala si un parc de joaca pentru copii,…

- In Marea Britanie exista o școala cu un program unic, unede parinții sunt cei care stabilesc perioadele in care elevii iau vacanța. Potrivit clarin.com, la colegiul Shrewsbury parinții sunt cei care aleg vacanțele pentru copii, in orice perioada a anului. Singura condiție este ca elevii sa adune 190…