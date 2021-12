Stiri pe aceeasi tema

- Dupa perioada Craciunului, care este dominata de colinde, Anul Nou 2022 este marcat de tradiții și obiceiuri foarte puternice. Cum era de așteptat, Revelionul 2022 vine și cu o mulțime de superstiții, care sunt musai de respectat. Anul Nou, care in popor este cunoscut și sub numele de Sanvasaiu sau…

- Superstiții de Revelion și Anul Nou 2022. Ce trebuie sa faci ca sa-ți fie bine tot anul. 28 de ”reguli” care trebuie respectate Superstiții de Anul Nou 2022: Trecerea in noul an este perioada in care probabil multi dintre noi ne intrebam ce ne vor aduce zilele calendarului 2022. Pentru a avea parte…

- Dupa perioada Craciunului, care este dominata de colinde, Anul Nou 2022 este marcat de tradiții și obiceiuri foarte puternice. Cum era de așteptat, Revelionul 2022 vine și cu o mulțime de superstiții, care sunt musai de respectat. Afla de pe a1.ro ce tradiții, obiceiuri și superstiții din batrani exista…

- Dupa perioada Craciunului, care este dominata de colinde, Anul Nou 2022 este marcat de tradiții și obiceiuri foarte puternice. Cum era de așteptat, Revelionul 2022 vine și cu o mulțime de superstiții, care sunt musai de respectat. Afla de pe a1.ro ce tradiții, obiceiuri și superstiții din batrani exista…

- TRADIȚII DE CRACIUN. Legenda vascului vine, de fapt, de la zeița Frigga, zeița dragoste și mama lui Balder, zeul soarelui. Se spune ca Balder a avut un vis care prevestea moartea lui. Zeița a fost foarte speriata de acest vis. Daca fiul ei ar fi murit, toata viața de pe Pamant s-ar fi sfarșit.Zeul raului,…

- Bradul de Craciun ar fi aparut in Europa in secolul al VII-lea, cand sfantul Bonifaciu l-ar fi facut cadou oamenilor, considerand ca aminteste de Sfanta Treime, prin forma sa triunghiulara. Se pare ca din acest motiv, in anumite parti din Europa, pana prin secolul al XII-lea, exista obiceiul ca bradul…

- 8 noiembrie, Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Semnificațiile sarbatorii, credințe, legende și obiceiuri Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor puteri este sarbatoarea pe care Biserica o dedica ingerilor la 8 noiembrie in fiecare an. Ingerii sunt duhuri slujitoare…