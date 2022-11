Superstarul David Popovici, despre Mondialul din Australia: ”O călătorie în care vreau să învăț!” Multiplu campion european și mondial la natație, sportivul roman se pregatește de aventura de la Melbourne, acolo unde vor avea loc mondialele in bazin scurt. Australia. Aceasta este urmatoarea destinație a lui David Popovici. Spre deosebire de celelalte competiții de obiectiv, pentru David concursul de la Antipozi este cu totul diferit. „Nu este cea mai importanta competiție pentru mine, este un prilej de a invața sa concurez in bazin de 25 metri la cel mai inalt nivel și, deși nu ma duc cu obiective extrem de puternice acolo, atata timp cat am un culoar, am și o șansa, orice se poate intampla.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

