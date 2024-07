Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de azi, 21 iunie, ora 19:00, un numar limitat de abonamente ,,Acces general" vor fi repuse in vanzare pe site-ul BEACH, PLEASE!. Organizatorii au reușit suplimentarea acestora rezolvand problema parcarilor și alocand mai mult spațiu pentru festivalieri.

- BEACH, PLEASE! 2024 continua sa surprinda și anunța cu entuziasm ca rapperul american Lil Tjay, una dintre cele mai mari senzații internaționale ale momentului, va concerta pentru prima data in Romania. Tione Jayden Merritt, cunoscut sub numele de Lil Tjay, va urca pe scena de la Costinești vineri,…

- Acum ai șansa unica de a te bucura live de Anitta, Travis Scott și Wiz Khalifa, alaturi de multe alte staruri, la Beach, Please! 2024! Biletele de o zi au fost lansate in premiera, pentru cei care iși doresc sa se bucure, live, de un anumit artist sau nu pot ramane pe toata durata festivalului. Ca și…

- Organizatorii Festivalului de trap ”Beach, Please!” (BP), care o sa aiba loc in luna iulie, la Costinești, au anunțat, luni, ca la ediția din acest an va participa celebrul rapper american Travis Scott, care este de altfel și superstarul evenimentului care va dura cinci zile. Anunțul s-a viralizat rapid…

- Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR), Corina Martin, a declarat, vineri, ca apropierea Sarbatorilor Pascale de 1 Mai o sa dea posibilitatea romanilor sa vina in numar mai mare pe litoral, dar nu neaparat pe 1 Mai, ci va fi o sarbatoare prelungita.…

- Biletele la BEACH, PLEASE! 2024 se vand ca painea calda, iar evenimentul devine rapid unul sold out. Peste cincizeci de mii de abonamente au fost deja cumparate, așa ca daca vrei sa vii la festival trebuie sa te grabești sa prinzi bilete. Mai mult, de luni prețul intrarilor va crește. Astfel, costul…

- Anitta, artista momentului, este cap de afiș la ,,Beach, please!” 2024. Regina twerk-ului brazilian pune Costineștiul pe harta turneului sau mondial și vine pentru prima oara in Romania! Alaturi de ea, trapperi și rapperi consacrați precum Wizz Kalifa, Gucci Mane și Ice Spice ajung tot pentru prima…

- Selly, unul dintre cei care se ocupa de „Beach, Please!” promite ca festivalul de anul acesta va fi cel puțin la fel de spectaculos precum cel de anul trecut. Wiz Khalifa urmeaza sa vina pentru prima data in Romania, la fel și Anitta.