- SUA au responsabilitatea de a conduce in zona Pacificului si 'nu vor ceda niciun centimetru' altor tari care cred ca au un sistem politic mai bun, a declarat ministrul american al apararii, Mark Esper, intr-un atac putin voalat la adresa Chinei, transmite Reuters. Vorbind in cursul unei vizite…

- Statele Unite vor trimite in curand o delegatie la cel mai inalt nivel in Taiwan dupa ce au incetat sa recunoasca diplomatic insula in 1979, un gest ce risca sa agraveze tensiunile cu China care o considera parte a teritoriului sau, relateaza miercuri France Presse si Reuters. Biroul american care se…

- Aplicatia TikTok risca sa fie interzisa in SUA in urma unei anchete oficiale a Comisiei pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS) din motive de securitate. "TikTok este supusa unei investigatii a CFIUS si ii vom face o recomandare presedintelui in aceasta privinta, saptamana aceasta", a declarat,…

- Franța nu va interzice Huawei sa faca investiții în țara spre deosebire de Marea Britanie care a anunțat eliminarea gigantului telecom chinez din rețeaua 5G, a anunțat marți ministrul Finanțelor francez Bruno Le Maire, potrivit Reuters.Le Maire a declarat pentru radioul France Info ca…

- Trump, in razboi total cu China. SUA anunța restricții impotriva a 33 de companii si institutii chineze și amenința cu interzicerea companiilor aeriene in spațiul aerian american Departamentul Comertului din Statele Unite a anuntat miercuri ca va aplica, incepand din 5 iunie, noi restrictii impotriva…