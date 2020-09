Stiri pe aceeasi tema

- Testele clinice vor fi conduse in aproximativ 180 amplasamente din Statele Unite si alte tari, printre care Brazilia si Mexic, potrivit informatiilor postate pe site-ul citat. Producatorii rivali, precum Moderna si Pfizer, vizeaza recrutarea a 30.000 de voluntari pentru testele avansate. SURSA: hotnews.ro…

- Numarul de cazuri cunoscute de infectii cu coronavirus a depasit 20 de milioane, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins cu sediul in Statele Unite, actualizat luni si citat marti de dpa. Din cele 20.001.019 de cazuri globale inregistrate de cercetatori, mai mult de 5 milioane erau in Statele…

- Peste 19 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in lume, dintre care un milion in patru zile, potrivit unui bilant efectuat de France Presse din surse oficiale joi la ora 23.00 GMT. In total, au fost anuntate cel putin 19.000.553 de cazuri, dintre care 712.315…

- Brazilia, a doua tara in clasamentul celor mai afectate state din lume de pandemia de coronavirus dupa Statele Unite, a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar de 69.074 de cazuri noi si 1.

- America Latina si zona Caraibilor au devenit duminica regiunea in care au fost inregistrate cel mai mare numar din lume de contaminari cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei de COVID-19, cu 4.340.214 cazuri, potrivit unui bilant publicat de AFP la ora 21:00 GMT si intocmit pe baza unor informatii…

- Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au confirmat vineri disputarea a trei noi Mari Premii in toamna acestui an in Europa, la Nuerburgring (Germania), Portimao (Portugalia) si Imola (Italia). De asemenea, aceștia au anunțat ca in 2020 nu vor avea loc Grand Prix-urile Statelor Unite, Braziliei,…

- Mexicul a devenit duminica a patra tara cu cel mai mare numar de decese de COVID-19, inaintea Italiei, potrivit unui bilant stabilit de France Presse din surse guvernamentale. "Exista 299.750 de cazuri confirmate de contaminare in Mexic si 35.006 decese", au declarat autoritatile sanitare mexicane pe…