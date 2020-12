Stiri pe aceeasi tema

- U-BT Cluj a început sezonul cu turneul de calificare pentru grupele FIBA Basketball Champions League, iar acum este gata sa debuteze și în competițiile interne. Oficialii Federației Române de Baschet au decis ca turneele…

- Marți, 27 octombrie, și miercuri, 28 octombrie, sunt programate cele 16 partide din runda a doua a grupelor Champions League, ediția 2020/2021. Dupa cum probabil ați observat deja, in campionatele europene de top se inscriu foarte multe goluri in ultima vreme, iar acest aspect s-a pastrat și in multe…

- CFR Cluj va debuta astazi in noua ediție a Europa League, in deplasare, impotriva CSKA Sofia, de la ora 19.55. Meciul se va juca cu 30% din fanii bulgari pe stadion. In celalalt meci din Grupa A, Young Boys Berna va intalni AS Roma, la aceeași ora. Partida va fi arbitrata de o brigada din Turcia, cu Halil…

- Bayern - Atletico e in pericol sa nu se mai dispute diseara, dupa ce Serge Gnabry (25 de ani) s-a infectat cu COVID-19. Dupa test, el a intrat in contact cu coechipierii, la antrenament, fara sa știe ca a luat virusul. Alarma la Munchen, dupa ce bavarezul Serge Gnabry a testat pozitiv ieri la COVID-19.…

- Pe 29 octombrie, de la ora 22:00, vor avea loc meciurile: AS Roma - TSKA Sofia si CFR Cluj - Young Boys. In etapa a treia, la 5 noiembrie, AS Roma joaca impotriva CFR Cluj de la ora 19:55, iar Young Boys cu TSKA Sofia, de la ora 22:00. Pe 26 noiembrie este programata etapa a patra a…

- CFR Cluj a fost repartizata in Grupa A a competitiei de fotbal Europa League, alaturi de AS Roma, Young Boys Berna si TSKA Sofia, in urma tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Meciurile din grupa vor avea loc pe 22 octombrie, 29 octombrie, 5 noiembrie, 26 noiembrie, 3 decembrie si 10 decembrie.…

- CFR Cluj a fost extrasa în Grupa A din Europa League și se va duela cu AS Roma, Young Boys Berna și ȚSKA Sofia. Formația antrenata de Dan Petrescu a avut ghinion, fiind cunoscuta forța celor de la AS Roma, dar și a lui Young Boys Berna, formație care în…

- UEFA ar fi luat decizia ca Liga Campionilor și Europa League sa se joace fara spectatori, deși accesul fanilor e permis la Supercupa Europei de joi. Supercupa Europei de la Budapesta, dintre Bayern și Sevilla, va fi primul meci din cupele continentale cu spectatori. Vor fi admiși 20.000 de fani pe „Puskas…