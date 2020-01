Supermeci pentru Amansio Gala OSS Fighters 05 & SK – Gentlemen’s Tournament, programata pe 8 februarie 2020 la Sala Polivalenta – Bucuresti, il aduce in prim plan, din nou, pe luptatorul ploiestean Amansio Paraschiv. “Vikingul” a semnat contractul pentru lupta cu danezul (avand origini palestiniene) Mohamed el Mir, ambii sportivi avand experiența foarte mare in sporturile de contact dupa ce au luptat in cele mai mari promoții din lume. Cu un palmares impresionant de 137 de lupte, Mohamed El Mir vine in Romania pentru un meci eveniment al inceputului de an, meci care si pentru Paraschiv va fi “un moment al adevarului”.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

