- ANPC a transmis, marti, ca a fost verificat operatorul economic SC Supermarket La Cocos SRL, din Capitala. Echipele de control au descoperit mai multe nereguli, printre care: comercializarea produselor alimentare preambalate cu lipsa informatiilor traduse in limba romana; folosirea unor agregate frigorifice…

- Polițiștii au ieșit pe teren, in dimineața zilei de miercuri, 7 decembrie, pentru a face percheziții la persoane banuite de mai multe furturi. Acțiunea oamenilor legii se desfașoara atat in București, cat și in doua județe invecinate Capitalei. Mai exact, s-a anunțat ca polițiștii Serviciului de Investigații…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu 50.000 de lei un restaurant si o pizzerie din Capitala, dupa ce au depistat mai multe nereguli, printre care insecte moarte in frigider, comercializarea unor produse alimentare fara elemente de identificare sau a unor…

- A fost alerta cu bomba, miercuri, in cartierul Pipera din Capitala. Mai exact, pe strada Eroul Iancu Nicolae, acolo unde a fost descoperit un troller suspect. Pirotehniștii, SMURD, dar și echipaje de pompieri se afla deja la fața locului. Zona unde a fost descoperit trollerul este foarte aproape de…

- O fetita nou-nascuta a ajuns luni seara la spital, ranita cu o foarfeca in zona capului. Mama le-ar fi spus politistilor ca de vina ar fi fost sora bebelusului, cu un an mai mare, care ar fi infipt foarfeca in capul micuței intr-un moment de neatentie al familiei, informeaza Observatornews. Bebelușa…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au inchis pentru o perioada de șase luni agentia de turism Bonjour din Capitala, pentru ca nu a restituit contravaloarea pachetelor turistice contramandate si a continuat sa vanda si sa anuleze curse de avion, anunța marți ANPC, intr-un comunicat de presa.…

- Un celebru restaurant cu specific chinezesc din Capitala a fost inchis in urma unui control ANPC. Inspectorii au gasit insecte moarte, produse stricate sau depozitate incorect, dar si obiecte murdare.

- In urma neregulilor constatate ca urmare a controlului efectuat, comisarii CPCMB au dispus urmatoarele masuri:– amenzi contravenționale in valoare de 35.000 lei– oprirea definitiva de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman a produselor alimentare cu deficiențe;– oprirea temporara…