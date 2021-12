Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei municipiul Reghin, titulara proiectului "Reabilitare pod strada Pomilor din municipiul Reghin, județul Mureș", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul…

- Polițiștii rutieri din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 12 Luduș au oprit in trafic miercuri, 15 decembrie, in jurul orei 23.00, in comuna Chețani, un autoturism condus de un tanar in varsta de 19 ani, din aceeași comuna. "In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca acesta…

- Reprezentanții SC Saricor House Building SRL anunța publicul interesat asupra depunerii la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal (PUZ), care creeaza cadrul pentru "Intocmire PUZ pentru introducere in intravilan și dezmembrare teren in vederea construirii…

- Reprezentanții SC Euro Gas Systems SRL Chirileu anunța depunerea la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a documentației de autorizare intocmita conform Ordinului 1978/2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltarii Durabile cu modificarile și completarile ulterioare, in vederea obținerii autorizației…

- Primaria comunei Ernei, titulara a proiectului „Extragere 2000 de metri cubi agregate minerale albia minora a raului Mureș", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Mures, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii…

- Conducerea societații Economic Contemporan Proiect SRL, titulara proiectului „Crearea unei unitați de producție bauturi racoritoare in localitatea Sarațeni, județul Mureș, imprejmuire la drum de acces, branșamente la utilitați", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de…

- Conducerea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, titulara proiectului "Reciclare in situ DN 150E km 26+494 – 31+500", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului,…

- Conducerea societații MRG Al Development SRL, titulara proiectului "Construire cladire de locuințe colective și spații comerciale, amenajare accese și platforme de circulații auto și pietonale, infrastructura tehnico edilitara și branșamente utilitați" anunța publicul interesat asupra luarii deciziei…