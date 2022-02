Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a descris marți drept ''terorism informational'' relatarile conform carora Rusia pune la cale o invazie impotriva Ucrainei.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marți, la Antena 3, despre eliminarea restricțiilor din pandemie, ca deși situația epidemiologica este din ce in ce mai buna, totuși nu este un moment bun pentru ridicarea masurilor anti-coronavirus pentru ca pandemia inca nu s-a terminat in Romania.

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat, marti, postul Kanal D cu o amenda de 10.000 de lei pentru incalcarea legislatiei in domeniu referitoare la protectia minorilor.

Constructorii au inceput, marti, lucrarile de modernizare la o gradinita din municipiul Deva, finantarea investitiei in valoare de 843.000 de euro fiind asigurata din fonduri europene castigate de administratia locala.

Fiul liderului autoritar al Turkmenistanului va candida la alegerile prezidentiale anticipate de luna viitoare, o miscare care pune bazele unei dinastii politice in aceasta republica din Asia Centrala, bogata in gaze naturale.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marți, la Antena 3, dupa ce Curtea Constituționala a declarat neconstituționala ordonanța care impunea obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber, ca ramane in picioare textul de lege care prevede obligativitatea purtarii maștii in spații

Cicloanele si inflorirea tarzie a arborilor ar putea duce la cresterea preturilor la vanilie in conditiile in care productia Madagascarului, cel mai mare producator mondial pentru acest condiment, ar urma sa scada cu peste 30% comparativ cu 2021, sustine principala asociatie a exportatorilor de vanilie