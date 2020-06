Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) ramane dedicata angajamentului de a face tot posibilul, in cadrul mandatului sau, de a readuce inflatia la tinta sa de aproape 2%, a anuntat marti institutia financiara, dupa ce Curtea Constitutionala a Germaniei a decis ca banca centrala si-a depasit atributiile cu…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul FCSB, a dezvaluit ca antrenorul Bogdan Argeș Vintila (48) a fost chemat la Poliția Municipiului București, dupa antrenamentul susținut ieri de gruparea roș-albastra. Ieri, FCSB a organizat primul antrenament in efectiv aproape complet. Singurii absenți au fost cei…

- Gigi Becali este un mare admirator al fundașului central de la FC Botoșani, Andrei Chindriș (21 de ani), pe care l-ar putea aduce la preț redus: finanțatorul Valeriu Iftime iși lasa „perla” sa plece pentru doar un milion de euro! Aducerea lui Chindriș ar fi oportuna pentru FCSB, care cel mai probabil…

- Adina Buzatu a implinit 43 de ani in plina pandemie decoronavirus, iar aceasta și-a sarbatorit ziua de naștere ca la carte, alaturide fiica ei. In plina pandemie de coronavirus, in autoizolare, timpul capata alte proporții, astfel ca Adina a luat, chiar de ziua ei, o decizie complicata. Vedeta a hotarat…

- Gigi Becali a precizat conditiile in care va accepta oferta lui Orlando City. "Mi-au trimis o oferta pentru Coman din America, mi-au trimis oferta oficiala atunci, m-au intrebat daca mai e valabil. Am spus ca nu accept oferta lor si am spus niste modificari in oferta lor. Era 50-50, am facut…

- Deși spune ca se teme de faptul ca cele mai puternice campionate nu se vor relua la timp și nu va putea sa-și vanda jucatorii, Gigi Becali negociaza in secret un transfer uriaș. Patronul FCSB susține ca negociaza transferul unui jucator. Becali nu a dat niciun nume, dar este probabil vorba Florinel…

- Coronavirusul a provocat panica in toata lumea. Nici vedetele de la noi nu au ramas impasibile in legatura cu aceasta problema, drept urmare au facut mai multe schimbari in viața lor. Iata ce decizie a luat Oana Zavoranul, in plina pandemie de COVID-19!

- Gigi Becali a facut o donatie considerabila Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Bals, in plina pandemie de coronavirus, dupa ce conducerea unitatii medicale i-a solicitat ajutorul saptamana trecuta.Patronul FCSB a cumparat un camion (la propriu) de produse și le-a donat la ”Matei…