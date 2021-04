„Superluna roz”, fenomenul astronomic vizibil în această noapte Luna plina din aprilie are loc in aceasta noapte. Fenomenul este supranumit „Superluna roz”. Momentul maxim va avea loc in zorii zilei de marți, la ora 06.33. Aceasta superluna va fi a doua cea mai mare luna plina a anului. Luna va fi la cea mai mica distanța de pamant in mai. Și, deși se […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

- Fenomenul de luna plina din aprilie are loc in aceasta noapte. Fenomenul este supranumit „superluna roz” deoarece satelitul se afla la o distanța mai mica de pamant decat de obicei, relateaza CNN.Momentul maxim va avea loc in zorii zilei de marți, la ora 06.33.

