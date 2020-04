SuperLuna plina roz 7 aprilie 2020, cea mai stralucitoare a anului! Vesti pentru zodii in dragoste, cariera si relatii

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 18 martie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 18 martie 2020 - Berbec:Poate fi o zi prea agitata, in care sa te consumi inutilpana la limite la care nu ajungi de obicei. Uzura nervoasa poate deveni unobicei prost, de care nu e ușor sa te eliberezi. Horoscop 18 martie…

- Horoscop saptamanal Mariana Cojocaru 15-21 martie 2020 BERBEC Berbec- Saptamana urmatoare vine cu o schimbare majora pe tabla de șah a destinului. Chiar la finalul ei, Saturn va intra in Varsator, cel de-al doilea domiciliu astral. Primul domiciliu este Capricornul. Predare de ștafeta in Varsator…

- Leul ca gazda de Luna plina anunta lucruri interesante, purtatoare de entuziasm pentru toate zodiile. Soarele este coordonatorul Leului, deci va exista o abundenta de energie si vibratii bune in aer in aceasta zi. Este vremea pentru noi posibilitati, pentru activitati creative si inovatoare dar neaparat…

- In timp ce fiecare Luna plina aduce oricum o completitudine la care se ajunge pe mai multe aspecte de viata, la un final, la o claritate, si Luna plina de februarie va avea caracteristicile sale unice care vor impacta fiecare zodie in mod diferit. In fiecare luna din an, aceasta faza lunara reflecta…

- Dragostea este emotia primordiala a fiintei umane iar Luna – regina emotiilor noastre – este astrul ceresc ce "raspunde" si ne coordoneaza emotiile. Este, asadar, evident ca tranzitul repetitiv al Lunii prin cele 12 semne timp de 28 zile si fazele sale principale – Luna Noua, Luna plina – au un…

- Horoscop 17 ianuarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 17 ianuarie 2020 - Berbec:Este foarte posibil sa apelezi la metodele bine cunoscute derezolvare a conflictelor, care, deși sunt contraproductive, iți aduc osatisfacție de moment. Horoscop 17 ianuarie 2020 - Taur: Sunt posibile…