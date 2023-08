Superluna plină albastră poate fi văzută în timpul nopții de marți O superluna plina albastra, fenomen foarte rar, va fi vizibila noaptea aceasta in toata lumea, anunța BBC. Luna albastra poate fi vazuta cand se inregistreaza de doua ori fenomenul de luna plina intr-o singura luna. Superluna se manifesta atunci cand aceasta este situata cel mai aproape de Terra. Este foarte rar ca ambele fenomene sa se inregistreze in acealși timp. Luna nu va fi de fapt alb Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

