- Ovidiu Burca, 43 de ani, antrenorul lui Dinamo, susține ACUM conferința de presa premergatoare meciului cu FC Voluntari de sambata, ora 21:45 (runda #6 din Superliga, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2). Conferința, la care participa și atacantul Goncalo…

- Voluntari - Rapid, meci contand pentru etapa a 4-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, de la ora 21:30, pe Stadionul Anghel Iordanescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FC Voluntari și Rapid se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, in ultima partida a rundei #4 din Superliga. Duelul va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi aici rezultatele și marcatorii etapei #4 din Superliga! Rapid are ambiții marețe…

- Dinamo și Sepsi Sfantu Gheorghe se infrunta luni seara, de la ora 21:30, in epilogul rundei #3 din Superliga. Duelul programat pe „Arcul de Triumf” poate fi urmarit in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. ...

- Farul Constanta - Poli Iasi, meci contand pentru etapa a 3-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 30 iulie, de la ora 18:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Ilie Dumitrescu spera ca derby-ul dintre FCSB și Dinamo sa fie lipsit de incidente. Fostul internațional a analizat și prima etapa din SuperLiga, fiind impresioant de Florinel Coman și de Darius Olaru. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange…

- Voluntari - Botosani, meci contand pentru prima etapa a campionatului din Romania, este programat, luni, 17 iulie, de la ora 18:30, pe Stadionul Anghel Iordanescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous (42 de ani), a vorbit despre posibilitatea ca vicecampioana Romaniei sa joace in Ghencea meciul cu Dinamo, din etapa a doua a Superligii. FCSB - Dinamo (etapa #2 din Superliga) se disputa sambata, 22 iulie, de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro…