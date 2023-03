Superliga: Vineri incepe etapa a 30-a, ultima din sezonul regular. Sepsi OSK ori FCU 1948 Craiova, cine va merge in play-off?

Etapa a 30 a, ultima a sezonului regular al Superligii, se desfasoara pe parcursul a patru zile, incepand de vineri, 10 martie. In urma acestei runde, se va stabili configuratia finala a turneelor play off in care vor evolua primele sase clasate si play out in care vor juca restul echipelor . Mai e o singura necunoscuta, ocupanta ultimului loc de play off, care se va alege dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FCU 1948 Craiova. Vineri, 10 martie, sunt programate primele doua partide ale etapei. De ...