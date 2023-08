Stiri pe aceeasi tema

- Fanii celor de la FCSB s-au strans in jurul orei 18:00 pe Calea 13 Septembrie. Vor porni in corteo spre arena din Ghencea, locul unde se va juca derby-ul cu CFR Cluj. FCSB și CFR Cluj se infrunta de la ora 21:30, in runda cu numarul 4 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe…

- Rapid - Botosani, meci contand pentru etapa a 3-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 28 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- U Cluj - Rapid, meci contand pentru etapa a 2-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 23 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Gaz Metan din Medias, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Sepsi - FCU Craiova, meci contand pentru etapa a 2-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 21 iulie, de la ora 18:30, pe Sepsi Arena din Sf. Gheorghe, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Dinamo - Universitatea Craiova, meci contand pentru prima etapa din campionatul Romaniei, este programat, luni, 17 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FC U Craiova - FCSB, meci contand pentru prima etapa din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 16 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Tudor Vladimirescu din Tg. Jiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Oțelul Galați primește vineri, de la ora 18:30, vizita celor de la UTA Arad, intr-o partida care deschide noul sezon de Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. Este prima partida pe care Oțelul Galați o joaca pe prima scena dupa o…

- Gloria Buzau și UTA se intalnesc in turul barajului de menținere/promovare in SuperLiga. Meciul are loc de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul are loc pe 4 iunie, la Arad Gloria Buzau - UTA, live de la ora 14:00 Click AICI pentru statistici…