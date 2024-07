Stiri pe aceeasi tema

- Superbet și Dinamo 1948 au confirmat semnarea unui parteneriat strategic pentru sezonul 2024 – 2025 al SuperLigii. Acordul inițial se intinde pe intreaga durata a acestui an competițional, cu opțiune de prelungire pentru inca doua sezoane, clauza ce se poate activa la finalul campionatului.

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Politehnica Iasi, in prima etapa a Superligii, editia 2024/2025. Golul a fost marcat de Matei, in minutul 23, informeaza News.ro.Sepsi: Niczuly – Oroian (Otelita ’46), D.

- Sepsi o infrunta pe Poli Iași in runda inaugurala din Superliga. Meciul e programat sambata de la 17:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Programul etapei #1 Sepsi - Poli Iași, live de la 17:00 Pentru statistici, click AICI Sepsi - Poli Iași, echipe probabile…

- Fostul mare portar al Stelei Helmut Duckadam (65 de ani) a criticat-o in termeni duri pe Dinamo, dupa ce echipa din „Ștefan cel Mare” a remizat la Csikszereda, scor 0-0, și s-a salvat de la retrogradare cu 2-0 la general. Helmut Duckadam este de parere ca Dinamo s-a prezentat lamentabil in returul de…

- Ricardo Grigore (25 de ani), fundașul central de la Dinamo, a tras concluziile, dupa ce „cainii” au invins-o pe Csikszereda, scor 2-0, in manșa tur a barajului pentru menținere / promovare. Chiar daca Dinamo se afla la un pas de salvarea de la retrogradare, Ricardo Grigore nu se poate decalara mulțumit.…

- Universitatea Craiova a caștigat, scor 3-2, partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“ (9011 spectatori), in fata echipei Sepsi Sf. Gheoghe, contand pentru etapa 10, ultima din play-off-ul Superligii. A fost o prima repriza slaba facuta de baietii lui Costel Galca, dar „indreptata”…

- Steaua București s-a impus cu scorul general de 3-1 in fața celor de la Dinamo in cadrul finalei Superligii Naționale. Sambata, formația din Ghencea a caștigat al patrulea meci al ultimului act chiar in bazinul din Ștefan cel Mare cu 13-8 (4-4, 4-1, 3-1, 2-2). Steaua București a pus in vitrina clubului…

- Tensiunea va fi la cote maxime in ultima etapa din play-out-ul SuperLigii. FC Botoșani, FC Voluntari, Poli Iași, Dinamo și FCU 1948 Craiova, cele 5 cluburi aflate in cursa pentru evitarea retrogradarii, au șanse la salvarea directa și infrunta doar echipe care, in principiu, și-au indeplinit deja…