Stiri pe aceeasi tema

- Anterior alegerii Președintelui CCIR, Adunarea Generala a Membrilor CCIR a ales, prin vot secret, membri Colegiului de Conducere ai Camerei Naționale, aceștia fiind: dl. Orzea Corneliu, Președinte al CCI Alba, dl. Seculici Gheorghe, Președinte CCIA Arad, dl. Caval George-Dorin, Președinte CCI Argeș,…

- LPF a stabilit cand se va juca meciul Chindia Targoviste – Universitatea Craiova , restant din etapa a 6-a din Superliga. Astfel, duelul a fost programat pentru marti, 29 noiembrie, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiesti. Totodata forul care organizeaza competitia a anuntat si programul…

- Universitatea Craiova a facut o partida buna sambata seara, in Giulești, și a remizat, scor 2-2, in fața formației Rapid, asta in condițiile in care a condus cu 2-0. Disputa a contat pentru etapa a 18-a din Superliga. Alb-albaștrii au avut un inceput de meci foarte bun, cu un pressing avansat și cu…

- Universitatea Craiova și-a respectat statutul de echipa favorita la victorie in partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața Universitații Cluj. Alb-albaștrii s-au impus la limita, cu 1-0, dar au controlat jocul și au irosit mari ocazii, printre care și un penalti (Mitrea ’28).…

- Universitatea Craiova a reusit sa „lege“ patru victorii consecutive, trei in campionat si una in Cupa, si este hotarata sa continue numaratoarea. Pentru Stiinta urmeaza un joc aparent usor privind clasamentul, cu Universitatea Cluj, locul 11 in Superliga, dar dificil daca analizam jocul „sepcilor rosii“…

- Universitatea Craiova și-a adjudecat victoria in prima etapa din Grupa D a Cupei Romaniei, 2-0 cu Hermannstadt, la Mediaș, iar antrenorul Mirel Radoi a apreiat rezultatul și a lasat sa se ințeleaga ca jocul nu l-a mulțumit. „Sunt mulțumit de victorie. E prima partida dupa mult timp cand nu primim gol.…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada derbiului din etapa 11 a Suprligii, Universitatea Craiova – FCSB. Astfel, disputa de pe stadionul „Ion Oblemenco“, programata duminica, de la ora 21.30, va fi arbitrata de Radu Petrescu (București). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Sebastian…

- In perioada 4-10 septembrie, 66 de jucatori nascuți in anul 2008 au participat la o acțiune de selecție in urma careia se va forma lotul extins al naționalei Under 15 a Romaniei. Stagiul de pregatire, organizat de departamentul de scouting al Federației Romane de Fotbal, s-a desfașurat la Centrul Național…