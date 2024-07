Stiri pe aceeasi tema

- UTA Arad - U Cluj se joaca diseara, de la ora 19:00, in etapa a treia din Superliga, un duel intre formații ce tind sa lupte pentru play-off. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, reporterii Gazetei Sporurilor aducand cele mai proaspete informații de la stadion, dar și in direct pe Digi Sport 1 și Prima…

- Stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste, astazi, 28 iulie 2024, de la ora 19.00, meciul Farul Constanta ndash; FC Botosani, din etapa a treia a Superligii 2024 2025. Ocupanta a locului 13 in clasament, cu un punct, echipa de pe litoral, campioana din sezonul 2022 2023, se afla…

- Etapa a treia a Superligii 2024 2025 continua cu meciurile de duminica, 28 iulie, si luni, 29 iulie, zile in care sunt programate ultimele patru intalniri.Ziua de duminica este deschisa, de la ora 19.00, de meciul Farul Constanta locul 13, cu un punct FC Botosani locul 16, ultimul, fara niciun punct…

- Etapa a doua a Superligii la fotbal masculin a adus in echipa ideala a etapei, aleasa de Liga Profesionista de Fotbal, o serie de nume noi. Debutanți, unii doar in cel mai bun unsprezece, alții chiar in competiție, cu Zeljko Kopic in frunte, ales antrenorul etapei, potrivit mediafax.

- Formația covasneana s-a impus, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in fața Politehnicii Iași, intr-un meci din prima etapa a Superligii de fotbal, ediția 2024-2025. Unicul gol al partidei a fost marcat de Cosmin Matei, in minutul 23. Tot sambata, UTA Arad și Rapid au remizat, scor 1-1, iar…

- Incepe editia 2024 2025 a Superligii cea cu numarul 107 , intrecerea fiind deschisa de meciul Farul Constanta Unirea Slobozia, programat vineri, 12 iulie 2024, de la ora 18.30. Tot astazi, dar de la ora 21.30, a fost programata partida FC Hermannstadt Universitatea Craiova. Restul confruntarilor se…

- Liga Profesionista de fotbal a anunțat programul etapei a treia a Superligii la fotbal masculin, o etapa ce are in prim plan derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, care se joaca duminica, 28 iulie, de la ora 21.30.Programul etapei a treia a Superligii:Vineri, 26 iulieOra 18.

- Meciurile din etapa a noua a a fazelor play-off si play-out ale Superligii de fotbal au loc de vineri pana luni.Rezultate:PLAY-OFFVineri 10 maiACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - FC Rapid Bucuresti 3-2 (3-1), Arena Sepsi OSK - Sfantu GheorgheAu marcat: Gabriel Debeljuh (21, 39), Isnik Alimi