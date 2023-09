Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Patriche (37 de ani), capitanul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu Rapid, programat vineri, de la ora 21:30, in runda cu numarul 8 din Superliga. Rapid - Dinamo este programat vineri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Razvan Patriche,…

- FCU 1948 Craiova - Rapid, meci contand pentru etapa a 7-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 25 august, de la ora 21:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Rapid - Farul, meci contand pentru etapa a 6-a din campionatul Romaniei, este programat duminica, 20 august, de la ora 18:15, pe Stadionul Giulesti din Capitala, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Rapid - Farul Constanța, unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei #6 din Superliga, se joaca duminica, de la ora 18:15. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Vezi AICI rezultatele, marcatorii și programul etapei…

- Rapid - Petrolul, meci contand pentru etapa a 5-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 13 august, de la ora 21:30, pe Stadionul Giulesti din Capitala, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Voluntari - Rapid, meci contand pentru etapa a 4-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, de la ora 21:30, pe Stadionul Anghel Iordanescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FC Voluntari și Rapid se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, in ultima partida a rundei #4 din Superliga. Duelul va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi aici rezultatele și marcatorii etapei #4 din Superliga! Rapid are ambiții marețe…

- Iulian Dima, 44 de ani, va arbitra partida dintre Oțelul și FCSB de sambata. Conform statisticii, sunt șanse mari sa fie egal la Galați. Oțelul - FCSB (runda #3 din Superliga) se joaca sambata, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Dima…