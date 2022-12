Superliga | LPF a anunţat echipa etapei. Oltenii sunt la putere! Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat echipa etapei 21 din Superliga, ultima din acest an calendaristic. Victoria categorica a Universitatii Craiova, 3-0 cu Chindia Targoviste, i-a propulsat Stiintei nu mai putin de trei jucatori: Hanca, Cretu si Markovic. Si FCU are doi reprezentanti in cel mai bun unsprezece, chiar daca a inregistrat doar un egal la Ploiesti, 1-1 cu Petrolul. Iata cum arata echipa etapei 21: PORTAR: Andrei Vlad (FCSB / 23 de ani)Interventiile sale au asigurat trei puncte mari pentru ros-albastri in lupta pentru atingerea obiectivului. FUNDASI: Sergiu Hanca (Universitatea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

