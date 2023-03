Primul meci din play-off a oferit un spectacol fotbalistic pe Arena Nationala, unde, in fata a peste 20.000 de suporteri, FCSB si Craiova au oferit un fotbal de buna calitate. Oaspetii au deschis sorul in minutul 32, cand Jovan Markovic a trecut prin diaribling de patru jucatori bucuresteni si l-a invins pe Tarnovanu. FCSB a avut un gol anulat in minutul 45, la Edjouma, dupa ce Iulian Cristea l-a faultat pe Screciu.Egalarea a venit insa in minutul 66, cand Edjouma a inscris din centrarea lui Radunovic. Si Craiova a avut un gol anulat, in minutul 79, cand reusita lui Koljic nu a fost validata pentru…