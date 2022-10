Stiri pe aceeasi tema

- Italianul Andrea Compagno (26 de ani) a marcat un gol de varf veritabil in minutul 11 al meciului dintre FCSB și FC Argeș, din SuperLiga, cand piteștenii conduceau cu 1-0. FCSB a fost surprinsa in minutul 5 al meciului de pe Arena Naționala. Andreas Calcan a deschis scorul cu un șut din unghi, direct…

- FCSB - FC Arges, partida din etapa a 12-a a campionatului Romaniei, este programata, duminica, 2 octombrie, de la ora 21:30, pe Arena Nationala din Capitala, si va fi transmisa in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- ​CFR Cluj s-a impus la limita pe terenul celor de la FC Argeș, scor 1-0, in ceea ce ar putea fi ultimul meci pentru Dan Petrescu pe banca tehnica a campioanei Romaniei. Partida din Trivale a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga.

- Sepsi a caștigat impotriva Chindiei Targoviște, scor 2-1, intr-un meci din etapa 10 din SuperLiga. Pe un „Ilie Oana” aproape gol, gazdele de la Chindia au ratat o ocazie uriașa de a deschide scorul, prin Daniel Popa. Atacantul a fost gasit de o pasa in careu a lui Neguț, dar s-a mișcat extrem de lent…

- FC U 1948 Craiova a invins-o pe FC Arges cu scorul de 2-0 (1-0), vineri seara, la Pitesti, in primul meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Chiar daca se confrunta cu mari probleme financiare, FC Hermanstadt se descurca excelent in SuperLiga și ramane neinvinsa dupa patru etape. Luni, sibienii s-au impus cu 2-1, la Mediaș, impotriva celor de la FC Voluntari.

- FC Arges si „U” Cluj se intalnesc, vineri, 29 iulie, de la ora 18:30, in etapa a 3-a din SuperLiga, meciul urmand sa fie transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- FCSB s-a calificat cu mari emoții in turul trei preliminar al Conference League. Vicecampioana Romaniei s-a impus cu 4-2 in fața celor de la Saburtalo Tbilisi, pe Arena Naționala, dupa ce a pierdut cu 1-0 in turul din Georgia.