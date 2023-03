Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges - FCSB, meci contand pentru etapa a 27-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 26 februarie, de la ora 20:30, pe Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Aproximativ 2.000 de bilete s-au vandut pentru confruntarea FCU Craiova - FC Voluntari (azi, 20:00), duel contand pentru etapa #26 din Superliga, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Se anunța meci aprig in Banie. Mititelu a deschis porțile fanilor,…

- ​Voluntari - FCSB, meci contand pentru etapa a 25-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 12 februarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Anghel Iordanescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FC Argeș și Farul se intalnesc duminca, de la ora 17:00, intr-unul dintre cele mai atractive dueluri ale etapei #25 din Superliga. Duelul de la Pitești va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- FC Voluntari și CFR Cluj se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20:00, in ultimul meci al rundei #23 din Superliga. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei #23 din Superliga! FC Voluntari - CFR…

- ​FC Voluntari - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 23-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, de la ora 20:00, pe Stadionul Anghel Iordanescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei cu numarul 22 din Superliga, prima din 2023 și din partea secunda a acestui sezon competițional. In aceasta runda, FC Argeș va intalni in deplasare, pe Chindia Targoviște. Cele opt partide ale acestei runde vor fi transmise in direct de Digi Sport,…

- FC Voluntari și Farul Constanța se intalnesc vineri, de la ora 20:00, in primul meci din runda #21 din Superliga. Partida va fi disponibila in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. ...